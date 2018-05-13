Мектич и Пейя стали чемпионами турнира в Мадриде, победив Брайанов на отказе

Хорват Никола Мектич и австриец Александр Пейя стали чемпионами турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), одержав победу над американцами Бобом и Майком Брайанами (2) на отказе. Братья уступали со счётом 3:5 в первой партии, когда Боб, выполнив подачу, захромал на правую ногу. Американец вызвал врача, после медицинского тайм-аута попытался продолжить игру, но, проведя всего один розыгрыш, вместе со своим братом отправился к сетке пожимать соперникам руку.



Теннисисты провели на корте 34 минуты. Мектич и Пейя выполнили 1 эйс и реализовали 1 брейк-пойнт из 2. Двойных ошибок у них не было, как и у Брайанов. Брейк-пойнтов Боб и Майк не заработали.



Этот результат не позволил Бобу и Майку вернуться на первую строчку и стать самыми возрастными лидерами рейтинг-листа в истории. Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело в лайв-рейтинге опережают Брайанов на 60 очков.

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