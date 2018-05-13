Надаль: пожалуй, у Федерера лучший форхенд в нынешнем туре

Испанец Рафаэль Надаль, который в ближайший понедельник, 14 мая, уступит первую строчку в рейтинг-листе швейцарцу Роджеру Федереру, ответил на вопрос о лучшем форхенде среди действующих игроков.



«У кого лучший форхенд в туре? Сложно выбрать. Пожалуй, я бы сказал, что на грунте мой форхенд лучше форхенда Федерера, а на харде и траве он бьёт с форхенда лучше, чем я. Кроме того, на харде очень хорош форхенд дель Потро. Наверное, там он лучший. А на грунте — не знаю. Если брать все покрытия, то в целом я бы выбрал форхенд Федерера», — приводит слова Надаля Tennis World USA.