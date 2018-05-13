Южный проиграл Жазири в квалификации в Риме, Циципас вышел в основную сетку

Россиянин Михаил Южный не сумел пробиться в основную сетку турнира категории «Мастерс 1000» в Риме, потерпев поражение от тунисца Малека Жазири (7) в трёх партиях — 4:6, 6:3, 3:6. На старте третьей партии у Михаила был тройной брейк-пойнт, но Малек спас гейм. Напомним, что накануне Жазири победил другого российского теннисиста Евгения Донского.



Поединок продолжался 1 час 58 минут. Жазири выполнил 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Южного 1 подача навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



Также в основу турнира вышел грек Стефанос Циципас (1), обыгравший серба Душана Лайовича в двух партиях — 7:6 (11:9), 6:4.



Распределение прошедших квалификацию теннисистов по основной сетке состоится позднее.

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