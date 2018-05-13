Сок победил Феррера и может сыграть с Хачановым в Риме

Испанец Давид Феррер, вернувшийся в тур после рождения сына, которого назвали Лео, проиграл американцу Джеку Соку (13) в первом круге «Мастерс 1000» в Риме со счётом 3:6, 4:6.



Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. Сок выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Феррера 4 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Сок в следующем круге сыграет или с россиянином Кареном Хачановым, или с немцем Филиппом Кольшрайбером.



Это был первый официальный матч Феррера с 8 апреля — после четвертьфинала Кубка Дэвиса, где он принёс Испании победное очко, одолев Кольшрайбера в пятичасовом поединке.

Феррер, пропускающий турнир в Мадриде, впервые стал отцом