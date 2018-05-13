Куэрри проиграл Гоёвчику на старте «Мастерса» в Риме

Немецкий теннисист Петер Гоёвчик вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме. В стартовом раунде он обыграл 12-ю ракетку соревнований американца Сэма Куэрри со счётом 6:2, 7:6 (9:7).



Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. Гоёвчик, занимающий 52-е место в рейтинге ATP, выполнил 7 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 13-й ракетки мира 9 эйсов, 9 ошибок на подаче и 6 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Гоёвчик встретится с итальянцем Лоренцо Сонего (WC), который в стартовом матче одолел француза Адриана Маннарино.