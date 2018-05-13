Состоялось распределение победителей квалификации по основной сетке женского турнира, который проходит на грунтовых кортах Рима.
Россиянке Дарье Касаткиной в первом круге предстоит встретиться с австралийкой Айлой Томлянович, Светлана Кузнецова сыграет со словенкой Полоной Херцог, а Наталья Вихлянцева – с Дарьей Гавриловой.
Рим. Женщины.
Распределение победителей квалификации по основной сетке
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Донна Векич (Хорватия, Q)
Кайя Канепи (Эстония, Q) – Камилла Розателло (Италия, WC)
Дарья Гаврилова (Австралия) – Наталья Вихлянцева (Россия, Q)
Су Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) – Арина Соболенко (Беларусь,LL)
Дарья Касаткина (Россия, 14) – Айла Томлянович (Австралия, Q)
Даниэль Коллинз (США, Q) – Сорана Кырстя (Румыния)
Светлана Кузнецова (Россия) – Полона Херцог (Словения, Q)
Саманта Стосур (Австралия) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия, Q).
Касаткина сыграет с Томлянович, Кузнецова — с Херцог в первом круге в Риме