Мойя: люди воспринимают Надаля как игрока, но не как человека

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал поражение своего подопечного от австрийца Доминика Тима в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.



«Разминка перед матчем с Тимом прошла не так, как планировалось. Рафа провёл на корте чуть больше времени, поскольку нервничал. Во время игры он не чувствовал себя достаточно комфортно. Это спорт. Люди воспринимают некоторые вещи как должное. Они видят только игрока, а не человека. Любой спортсмен может испытывать напряжение, нервничать, допускать ошибки. Кроме того, стоит отдать должное сопернику, который действовал превосходно», — приводит слова Мойи Tennis World USA.