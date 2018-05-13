Вавринка: уровень моей игры выше, чем я ожидал

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал поражение от американца Стива Джонсона со счётом 4:6, 4:6 в первом круге «Мастерса» в Риме.



«В целом моя игра находится на высоком уровне. По правде говоря, кондиции даже лучше, чем я ожидал, так что в этом плане можно быть довольным. Полноценные тренировки возобновились всего 12 дней назад, но я чувствую себя хорошо, в том числе и с точки зрения физики», — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.



Поединок с Джонсоном стал для Вавринки первым, проведённым с 23 февраля.

Вавринка ищет вдохновения. Помогут ли Магнус Норман и Донна Векич? Стэн Вавринка из-за травмы колена не может толком играть почти год. Новый старый тренер хочет вернуть швейцарца на лидирующие позиции.