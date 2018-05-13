Пейя: приятно выиграть турнир, но мы хотели сделать это в другой манере

Австриец Александр Пейя поделился эмоциями после победы в парном разряде на грунтовом турнире в Мадриде. В финальном поединке Пейя и серб Никола Мектич обыграли братьев Боба и Майка Брайанов на отказе соперников.



«Прямо сейчас у меня смешанные эмоции. Мы очень рады, что выиграли турнир, но при этом сделали это не так, как хотели. На мой взгляд, до травмы соперника наш дуэт демонстрировал отличный теннис», — цитирует австрийца официальный сайт ATP.



Этот результат не позволил Бобу и Майку вернуться на первую строчку и стать самыми возрастными лидерами рейтинг-листа в истории. Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело в лайв-рейтинге опережают Брайанов на 60 очков.

Мектич и Пейя стали чемпионами турнира в Мадриде, победив Брайанов на отказе