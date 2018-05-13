Тим: в матче с А. Зверевым не сумел сыграть на том же уровне, что с Надалем

Австриец Доминик Тим (5) прокомментировал поражение от немца Александра Зверева (2) со счётом 4:6, 4:6 в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде.



«Думаю, что мы провели средний матч. Я оказался не в состоянии играть на том же уровне, что и в поединках с Надалем и Андерсоном. В этом заключалась основная проблема. Соперник сделал по одному брейку на старте каждой партии, для меня это было плохое начало. В целом я сыграл недостаточно хорошо. Зверев подавал не лучше, чем Андерсон вчера. Я слишком плохо принимал мяч, в результате чего соперник сразу же захватывал инициативу», — цитирует австрийца официальный сайт тура.