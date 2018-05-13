Мектич: мы одержали заслуженную победу, хотя эмоции не такие позитивные

Серб Никола Мектич поделился эмоциями после победы в парном разряде на грунтовом турнире в Мадриде. В финальном поединке Мектич и австриец Александр Пейя обыграли братьев Боба и Майка Брайанов на отказе соперников.



«Как бы там ни было, это победа, которую мы заслужили. Впрочем, эмоции не такие приятные, какими бы они могли быть в случае проведения полного матча», — приводит слова Мектича пресс-служба ATP.



Этот результат не позволил Бобу и Майку вернуться на первую строчку и стать самыми возрастными лидерами рейтинг-листа в истории. Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело в лайв-рейтинге опережают Брайанов на 60 очков.

Мектич и Пейя стали чемпионами турнира в Мадриде, победив Брайанов на отказе