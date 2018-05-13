А. Зверев: невероятно, что мне удалось выиграть ещё один «Мастерс»

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) остался доволен выступлением на турнире в Мадриде. В финальном поединке уроженец Гамбурга обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4 и завоевал третий титул на турнирах серии «Мастерс 1000».



«Грунтовый сезон складывается для меня весьма неплохо. Надеюсь, что смогу продолжить в том же духе и добьюсь успеха в Риме. Очевидно, что условия в Мадриде прекрасно подходили под мой стиль и позволяли играть в более агрессивном ключе. Здорово выиграть два титула за две недели. Невероятно, что я смог победить на ещё одном «Мастерсе». Перед «Ролан Гаррос» необходимо провести турнир в Риме, на который я приеду в качестве действующего чемпиона. Конечно, я настроен очень решительно», — приводит слова игрока Ubitennis.

На предыдущей неделе Зверев завоевал титул на турнире в Мюнхене.

А. Зверев обыграл Тима и стал победителем «Мастерса» в Мадриде