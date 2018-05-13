Лопес: играя против Федерера, чувствуешь себя беспомощным

Теннисист из Испании Фелисьяно Лопес отметил, с какими трудностями приходится сталкиваться во время игры со швейцарцем Роджером Федерером.



«Играя против Роджера, ты чувствуешь себя беспомощным. Он делает то, что не в состоянии сделать любой другой теннисист, в том числе и с точки зрения импровизации. Я вырос вместе с Федерером, поскольку мы являемся игроками одного поколения. Роджер – лучший спортсмен в истории нашего вида спорта. Он произвёл на меня сильное впечатление», — сказал Лопес в интервью EL Pais.



14 мая Федерер вернётся на вершину рейтинга ATP, но через неделю его может обойти испанец Рафаэль Надаль, ели выиграет турнир в Риме.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.