Тим: надеюсь, что у меня ещё будет шанс выиграть «Мастерс»

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) прокомментировал поражение от немца Александра Зверева (2) со счётом 4:6, 4:6 в финале турнира в Мадриде.



«На предыдущих турнирах в Монте-Карло и Барселоне мне не удалось добиться хороших результатов. Здесь, в Мадриде, я сумел вернуть уверенность в собственных силах, несмотря на поражение в решающем поединке. Это была хорошая неделя. В финале я сыграл плохо, но у меня нет причин для беспокойства. Нужно сделать выводы из допущенных ошибок. Надеюсь, что у меня ещё будет шанс выиграть первый турнир серии «Мастерс», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

А. Зверев обыграл Тима и стал победителем «Мастерса» в Мадриде