Свитолина посетила футбольный матч «Рома» — «Ювентус»

Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила матч 37-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Ювентусом» (0:0).



Четвёртая ракетка мира сделала совместный снимок с легендой туринского клуба Алессандро дель Пьеро, а также получила в подарок от бывшего игрока «Ромы» Франческо Тотти футболку римской команды с десятым номером.

Фотографии доступны в «твиттере» Элины Свитолиной.

Свитолина, получившая от организаторов турнира в Риме, четвёртый номер посева, вступит в борьбу со второго круга. Её первая соперница определится по итогам матча Петра Мартич (Хорватия) – Леся Цуренко (Украина).