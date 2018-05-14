Петчи: не удивлюсь, если Джокович дойдёт до полуфинала на «Ролан Гаррос»

Бывший британский теннисист, а ныне телевизионный эксперт Марк Петчи поделился мнением о 12-кратном победителе турниров «Большого шлема» Новаке Джоковиче.



«В этом сезоне Джокович выглядел достаточно неплохо на Australian Open, а затем и в Монте-Карло. Определённый прогресс был виден и во время турнира в Майами. Если Новак отчаянно нуждается в успехе и доминировании, он обязательно вернётся на высокий уровень.



Единственный повод для беспокойства заключается в том, что сейчас подача Джоковича не такая точная и эффективная, как несколько месяцев назад. Впрочем, Новак – качественный теннисист, поэтому я не удивлюсь, если он дойдёт до четвертьфинала или полуфинала на «Ролан Гаррос», — сказал Петчи в интервью Sky Sports.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?