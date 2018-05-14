А. Зверев: мне нужно много работать, чтобы достичь уровня Надаля и Федерера

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) после победы над австрийцем Домиником Тимом (5) со счётом 6:4, 6:4 в финале «Мастерса» в Мадриде отметил, что ему ещё далеко до уровня испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.



«Надаль остаётся фаворитом любого грунтового турнира. Не имеет значения, где пройдут эти соревнования. Рафа – главный претендент на победу и в Риме, и в Париже. Конечно, я здорово проявляю себя на «Мастерсах», но такие игроки, как Надаль и Федерер по-прежнему находятся выше остальных. Это теннисисты, которых хочется обыгрывать. Я невероятно счастлив, но понимаю, что мне нужно много работать, чтобы достичь уровня Рафы и Роджера», — приводит слова Зверева Tennis World USA.