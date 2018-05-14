Кар. Плишкова стала 5-й ракеткой мира, Квитова — 8-й, Шарапова — 40-й

В обновлённом рейтинге WTA от 14 мая чешка Каролина Плишкова поднялась на пятую строчку, её соотечественница Петра Квитова — на восьмую. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 13-й позиции. Её соотечественница Мария Шарапова поднялась на 40-ю строчку.
Рейтинг WTA. 14 мая
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6845.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5505.
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5425.
6 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5282.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 5080.
8 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4550.
9 (8). Винус Уильямс (США) — 4286.
10 (9). Слоан Стивенс (США) — 4059.
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13 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2775...
29 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520...
31 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
39 (27). Светлана Кузнецова (Россия) — 1238.
40 (52). Мария Шарапова (Россия) — 1223...
44 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175...
85 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 758.