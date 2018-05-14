Квитова поднялась на 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Касаткина — на 8-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 14 мая чешка Петра Квитова поднялась на вторую строчку, её соотечественница Каролина Плишкова — на четвёртую. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на восьмой позиции.
Чемпионская гонка WTA. 14 мая
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2940.
2 (4). Петра Квитова (Чехия) — 2902.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2700.
4 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 2110.
4 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 2110.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 1920.
7 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1821.
8 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 1540.
9 (8). Наоми Осака (Япония) — 1531.
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1472.
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50 (99). Мария Шарапова (Россия) — 467...
54 (49). Анна Блинкова (Россия) — 449…
75 (69). Елена Веснина (Россия) — 367...
89 (85). Екатерина Макарова (Россия) — 316...
94 (91). Ирина Хромачёва (Россия) — 272...
98 (102). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 258.