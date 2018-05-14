Федерер обошёл Надаля в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 14 мая швейцарец Роджер Федерер обошёл испанца Рафаэля Надаля и занял первую строчку. Южноафриканец Кевин Андерсон стал седьмой ракеткой мира. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 32-й позиции.
Рейтинг ATP. 14 мая
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7950.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6015.
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4870.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4770.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4540.
7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3660.
8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3305.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930.
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32 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1407...
36 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
50 (51). Даниил Медведев (Россия) — 1009..
77 (90). Евгений Донской (Россия) — 726.