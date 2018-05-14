А. Зверев поднялся на 2-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Тим — на 6-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 14 мая немец Александр Зверев поднялся на вторую строчку, австриец Доминик Тим — на шестую, южноафриканец Кевин Андерсон — на седьмую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 27-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 14 мая
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
2 (5). Александр Зверев (Германия) — 2535.
3 (2). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2210.
4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2040.
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 1650.
6 (11). Доминик Тим (Австрия) — 1615.
7 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1430.
8 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 1380.
9 (8). Джон Иснер (США) — 1265.
10 (7). Григор Димитров (Болгария) — 1265.
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27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 630...
38 (34). Даниил Медведев (Россия) — 542...
48 (45). Андрей Рублёв (Россия) — 440..
66 (72). Евгений Донской (Россия) — 372.