Шаповалов поднялся на 3-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 6-й

Канадец Денис Шаповалов поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, норвежец Каспер Рууд — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, опустился на шестую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 14 мая

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2535.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 689.

3 (7). Денис Шаповалов (Канада) — 685.

4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 583.

5 (4). Тейлор Фритц (США) — 502.

6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 440.

7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 419.

8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 253.

9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 249.

10 (9). Майкл Ммо (США) — 207.