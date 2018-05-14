Шаповалов поднялся на 3-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 6-й

Канадец Денис Шаповалов поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, норвежец Каспер Рууд — на девятую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, опустился на шестую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 14 мая
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2535.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 689.
3 (7). Денис Шаповалов (Канада) — 685.
4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 583.
5 (4). Тейлор Фритц (США) — 502.
6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 440.
7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 419.
8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 253.
9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 249.
10 (9). Майкл Ммо (США) — 207.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
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