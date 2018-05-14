Квитова: надеюсь, теперь Ванек счастлив

Чешка Петра Квитова после победы на турнире в Мадриде поблагодарила за поддержку свою команду и рассказал о работе с тренером Иржи Ванеком.

«Очень благодарна своей команде – она великолепна. Мы договаривались работать вместе до 2017 года, и, когда на меня было совершено нападение, они остались, даже не зная, смогу ли я вообще играть в теннис. Даже когда я играю плохо, они поддерживают меня. Это очень важно для меня, потому что иногда мне трудно справиться с подобными проблемами.

Думаю, Иржи хорошо разбирается в женском теннисе. Он сам ранее играл на профессиональном уровне, поэтому прекрасно знает, как игрок чувствует себя на корте – это большое преимущество.



Надеюсь, мы находимся на правильном пути, однако не всегда ситуация была такой. Был период, когда я просто не могла нормально тренироваться с Иржи на протяжении шести месяцев, но потом он смог донести до меня те вещи, которые пытался. Надеюсь, теперь он счастлив", — цитирует Квитову официальный сайт WTA.