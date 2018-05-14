А. Медведев, Хаас и Кифер проведут выставочные матчи в Галле

Ряд известных в прошлом теннисистов примет участие в выставочном турнире, который пройдёт в Галле параллельно с соревнованиями ATP. В частности, на корт выйдут представители Германии Михаэль Штих, Николас Кифер и Томми Хаас, а также украинец Андрей Медведев.



16 июня Штих в паре с Лаурой Зигемунд сыграет с дуэтом Томми Хаас/Юлия Гёргес, сообщает Tennis World USA.



24 июня украинец Андрей Медведев сразится с немцем Карстеном Брашем.



Своё участие в турнире в Галле уже подтвердил его девятикратный победитель швейцарец Роджер Федерер, финалист двух последних розыгрышей немец Александр Зверев, а также австриец Доминик Тим и японец Кей Нисикори.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.