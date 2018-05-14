Суарес-Наварро: хочу пройти дальше четвертьфинала на ТБШ до завершения карьеры

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро рассчитывает, что до завершения карьеры ей удастся преодолеть четвертьфинальный барьер на турнирах «Большого шлема». 29-летняя уроженка Лас-Пальмаса шесть раз выходила в 1/4 финала на мэйджорах, но всегда завершала выступление на этой стадии.



«Четвертьфинальный барьер является для меня заколдованным, и это касается не только «Большого шлема», но и других крупных турниров. Люди часто говорят о моих четвертьфиналах так, словно это завоёванные титулы. По правде говоря, я уже устала от этого. Приезжая на соревнования, хочу выиграть их, а не ограничиваться четвертьфиналом. Надеюсь, что смогу преодолеть этот барьер до того, как завершу спортивную карьеру», — цитирует спортсменку Tennis World USA.



В стартовом матче на турнире в Риме Суарес-Наварро встретится с хорваткой Донной Векич (Q).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.