Муратоглу: энтузиазм, мотивация и упорство Серены обнадёживают меня

Тренер 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал о деталях подготовки подопечной к главному грунтовому турниру сезона – «Ролан Гаррос».

«Энтузиазм, мотивация и упорство Серены обнадёживают меня. Именно благодаря этим качествам она и добивается прогресса. Она уже выполняет прекрасные удары. Её тело почти вернулось к состоянию, которое было прежде. Она близка к поставленной задаче – вернуться ещё сильнее, чем раньше.

Я готовил Серену к возвращению в теннис. Это касается многих аспектов — физического, технического и тактического. Затем мы перешли к подготовке на грунте к «Ролан Гаррос», который станет для неё первым турниром «Большого шлема» после возвращения. Наша работа затрагивает применение вращения, скольжения по корту и использование углов.

Для Серены выступление на «Ролан Гаррос» — это нечто особенное, так как она уже полтора года не играла на турнирах «Большого шлема». Она так долгого этого ждала. Думаю, на старте турнира она будет ощущать напряжение, потому что он хочет выступить успешно. В то же время она будет невероятно рада вновь играть в Париже. Именно ради этого она так старалась вернуться на корт", — цитирует Муратоглу официальный сайт тура.

Муратоглу: Серена вернулась в тур слишком рано, но к «РГ» она будет готова

Серена Уильямс снялась с турнира в Риме

С. Уильямс: надеюсь, для другой 1-й ракетки мира, ставшей мамой, правила изменят