Тим: меня называют грунтовым специалистом, но я люблю играть на всех покрытиях

Австрийский теннисист Доминик Тим отметил, что ему нравится выступать на любом покрытии, а не только на грунтовых кортах.



«На самом деле мне нравятся покрытия любого типа. Термин «грунтовый специалист» придумал не я, а кто-то другой. Эта ситуация схожа с той, в которой оказался Рафаэль Надаль. Все называют его грунтовым королём, но при этом он трижды выигрывал US Open и дважды – Уимблдон», — цитирует Тима Ubitennis.



На турнире в Мадриде Тим дошёл до финала, где уступил немцу Александру Звереву. На стадии 1/4 финала австриец обыграл Рафаэля Надаля, упустившего звание первой ракетки мира.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.