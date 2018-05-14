А. Зверев: продолжаю работать над наращиванием мышечной массы

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что продолжает активно работать над своим телом. 21-летний уроженец Гамбурга стал победителем «Мастерса» в Мадриде, обыграв в финале австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.



«Я пытаюсь работать над своим телом. За последние пару лет мне удалось набрать несколько килограммов мышечной массы. Это то, над чем я продолжаю активно работать. Нельзя останавливаться, нужно двигаться вперёд», — приводит слова Зверева Ubitennis.



На соревнованиях в Риме Зверев, посеянный под вторым номером, вступит в борьбу со второго круга. Его первый соперник определится по итогам матча Маттео Берреттини (Италия, WC) – Фрэнсис Тиафо (США, Q).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.