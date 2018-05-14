Кудрявцева и Ворачова вышли во второй круг турнира в Риме в парном разряде

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и представительница Чехии Рената Ворачова пробились во второй круг турнира в Риме (Италия) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли испанку Лару Арруабаррену и румынку Ирину Бегу со счётом 3:6, 6:3, [10:5]. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
За выход в четвертьфинал соревнований Кудрявцева и Ворачова поспорят с победительницами матча Николь Меликар (США)/Квете Пешке (Чехия) — Эшли Барти (Австралия)/Деми Схурс (Нидерланды).
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
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