Мартич разгромила Цуренко и сыграет со Свитолиной на турнире в Риме

Хорватская теннисистка Петра Мартич вышла во второй круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Украины Лесю Цуренко со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Петра дважды подала навылет и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Италии Мартич поспорит с ещё одной украинкой — Элиной Свитолиной, посеянной под четвёртым номером. Турнир завершится 20 мая.