Конта победила Рыбарикову на старте турнира в Риме

Британская теннисистка Йоханна Конта вышла во второй круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову (17) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Йоханна дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.
За выход в третий круг Конта поспорит с победительницей матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй, Q) — Арина Соболенко (Беларусь, LL).
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
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