Медведев проиграл Хасе в первом круге «Мастерса» в Риме

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме. 22-летний уроженец Москвы в стартовом раунде уступил голландцу Робину Хасе со счётом 6:4, 4:6, 1:6.



Матч длился 1 час 44 минуты. На счету Медведева, занимающего 50-ю строчку в мировом рейтинге, 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 упущенных брейк-пойнта. Голландец выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и 7 раз взял чужую подачу.



Во втором круге Хасе, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) – Томаш Бердых (Чехия, 15).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.