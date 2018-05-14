В 15:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница США Мэдисон Кис (13). По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Кис в Риме.



Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований в Риме поспорит либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, либо с хорваткой Донной Векич (Q).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.