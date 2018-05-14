Нисикори обыграл Лопеса и встретится с Димитровым во втором круге турнира в Риме

Японский теннисист Кей Нисикори пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв испанского спортсмена Фелисьяно Лопеса со счётом 7:6 (7:5), 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Нисикори выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету 33-й ракетки мира 7 эйсов, 3 ошибки на подаче и 2 упущенных брейка.



За выход в третий круг Нисикори, занимающий 24-ю позицию в мировом рейтинге, встретится с болгарином Григором Димитровым, посеянным под третьим номером.