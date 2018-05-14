Кузнецова и Кар. Плишкова победили Чань Латишу и Маттек-Сэндс на турнире в Риме

Российская теннисистка Светлана Кузнецова и чешка Каролина Плишкова вышли во второй круг турнира в Риме (Италия) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли представительницу Китайского Тайбэя Чань Латишу и американку Бетани Маттек-Сэндс, посеянных под пятым номером, со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

За выход в четвертьфинал Кузнецова и Плишкова поспорят с победительницами матча Сорана Кырстя (Румыния)/Елена Остапенко (Латвия) — Магдалена Рыбарикова (Словакия)/Анастасия Севастова (Латвия).

Макарова и Веснина могут стать первыми ракетками мира после турнира в Риме