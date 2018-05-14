Халеп: Серена стоит дать место в посеве на Уимблдоне

Румынка Симона Халеп предположила, что американке Серене Уильямс, которая 1 сентября 2017 года стала мамой, стоит предоставить место в посеве на Уимблдоне, а также оценила своё состояние перед стартом на турнире в Риме.

«Не знаю, какой номер она посева она должна получить, но я уже говорила, что считаю вполне нормальным предоставить защищённый рейтинг после рождения ребёнка. Это что-то особенное, это больше, чем теннис.



Организаторы сами должны принять решение о номере посева, но, по моему мнению, было бы неплохо защищать рейтинг того, кто родил ребёнка.

Я хорошо сыграла в Мадриде, дошла до четвертьфинала, проведя три матча подряд. Мне нравится этот турнир, так что никакого негатива я не испытываю. Я прибыла в Рим с уверенностью в том, что хорошо играю на грунте. В прошлом году я играла в финале, так что настроена позитивно. Посмотрим. В теннисе гарантий быть не может. Нужно двигаться вперёд день за днём", — цитирует Халеп Tennis World USA.

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