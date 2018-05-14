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Винчи в своём последнем в карьере матче проиграла Крунич на турнире в Риме

Винчи в своём последнем в карьере матче проиграла Крунич на турнире в Риме
Теннис / WTA

Обладательница карьерного «Большого шлема» в женском парном разряде 35-летняя итальянка Роберта Винчи (WC) завершила карьеру. Её последним матчем стал поединок первого круга турнира в Риме (Италии) с представительницей Сербии Александрой Крунич (LL). Роберта потерпела поражение со счётом 6:2, 0:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Винчи 1 раз подала навылет и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперниц 3 эйса и 7 брейков.

За выход в третий круг Крунич поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 15) — Кристина Младенович (Франция).

Рим (ж) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 13:55 МСК
Александра
Крунич
Роберта
Винчи
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