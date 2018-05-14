Векич разгромила Суарес-Наварро в первом круге турнира в Риме

Хорватская теннисистка Донна Векич (Q) вышла во второй круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Донна трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Векич поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мэдисон Кис (США, 13).