Азаренко уступила Осаке на турнире в Риме, проиграв первый сет со счётом 0:6

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме (Италия), в двух париях проиграв представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 0:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Виктория 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в третий круг соревнований в столице Италии Осака поспорит с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (1). Турнир завершится 20 мая.