Чорич: моя цель — стать первой ракеткой мира

Хорватский теннисист Борна Чорич, занимающий 35-е место в рейтинге WTA, поделился планами на будущее.



«Моя основная задача – стать первой ракеткой мира. Каждый атлет мечтает стать сильнейшим в своём виде спорта. Я хочу стать лучшим теннисистом, хотя и понимаю, что ради этого придётся преодолеть долгий путь. Мне потребуется удача, но если не ставить перед собой высокие цели, то тогда незачем играть в теннис. Я не выхожу на корт ради денег, мне просто нравится сам процесс», — сказал Чорич в интервью Sky Sports.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.