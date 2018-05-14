Чилич: Тим хорошо сыграл с Надалем, австриец добился заслуженной победы

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился мнением о поражении испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде от австрийца Доминика Тима. Уроженец Манакора проиграл первый матч на грунте с мая 2017 года.



«Поражения – часть игры. Конечно, это стало сюрпризом, поскольку за последний год Рафа демонстрировал невероятные результаты на грунте. Я не смотрел матча полностью, видел только обзор. Мне показалось, что Тим действовал здорово. Условия, созданные в Мадриде, прекрасно подошли австрийцу. Думаю, что Доминик добился заслуженной победы, но он уже обыгрывал Рафу в Риме в прошлом году», — приводит слова Чилича Tennis World USA.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.