Цонга не сыграет в Лионе и на «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга, дважды игравший в полуфинале «Ролан Гаррос», в этом году не сумеет выступить на домашнем турнире «Большого шлема». Напомним, что Цонга не играл на турнирах с тех пор, как, упустив несколько матчболов, получил травму колена в полуфинальном матче в Монпелье со своим соотечественником Люкой Пуи.



«Несмотря на все усилия, приложенные к тому, чтобы успеть восстановиться, я вынужден сняться с соревнований в Лионе и с „Ролан Гаррос“. Конечно, я очень расстроен. Тем не менее я хочу приехать в Лион в качестве посла турнира, а на „Ролан Гаррос“ — как зритель», — написал Цонга в своём «твиттере».

Цонга снялся с турниров в Мадриде и Риме