Надаль даст старт суточной автогонке «24 часа Ле-Мана»

Вторая ракетка мира, 16-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» по теннису испанец Рафаэль Надаль даст старт автомарафону «24 часа Ле-Мана», который пройдёт во Франции 16-17 июня. Организаторы уверены, что привлечение Рафаэля поспособствует популяризации соревнований, так как он обладает всемирной известностью и хорошей репутацией.

«Франция давно находится в центре внимания любителей спорта в июне благодаря Открытому чемпионату Франции и „24 часам Ле-Мана“. Я отлично знаю „Ролан Гаррос“ и всегда горжусь возможностью выступать там. Это самый важный турнир для меня. В этом году я удостоен чести дать старт одной из величайших автогонок мира. Я с нетерпением жду возможности узнать больше об этом удивительном виде спорта и автогонщиках. Нас объединяет дух соперничества и желание искать всё новые вызовы. Могу вас заверить, что, когда я взмахну стартовым флагом, это будет величайшая гордость и удовольствие для меня», — приводит слова Надаля официальный сайт гонки.