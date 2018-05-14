Возняцки в своём стартовом матче на турнире в Риме сыграет с Ван Эйтванк

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк (Q) одержала волевую победу над австралийкой Самантой Стосур (WC) в первом круге турнира категории Premier 5 в Риме — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2.
Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Ван Эйтванк выполнила 3 эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Стосур 2 подачи навылет, 1 двойная и 3 упущенных брейк-пойнта.
Во втором раунде Элисон сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (2), которая при удачном выступлении здесь может обойти румынку Симону Халеп и вернуться на первую строчку рейтинг-листа.
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