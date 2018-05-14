Рамос-Виньолас одержал волевую победу над Дельбонисом и сыграет с Иснером

Испанец Альберт Рамос-Виньолас пробился во второй круг «Мастерс 1000» в Риме, одержав волевую победу над прошедшим квалификацию аргентинцем Федерико Дельбонисом — 2:6, 7:5, 6:1. Во второй партии теннисисты сделали семь брейков, но Рамос вёл в счёте после всех геймов, кроме первого.



Поединок продолжался 2 часа 15 минут. Рамос выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Дельбониса 2 подачи навылет, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.



Следующим соперником Альберта станет американец Джон Иснер (8).