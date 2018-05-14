Видеообзоры побед Гоффена, Нисикори и Карреньо-Бусты в Риме

Бельгиец Давид Гоффен стартовал с победы на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме, обыграв в двух сетах аргентинца Леонардо Майера — 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты. 9-я ракетка соревнований выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Майера 3 эйса и 3 ошибки на подаче, реализованных брейк-пойнтов у аргентинца не было.

Испанец Пабло Карреньо-Буста в трёх сетах обыграл американца Джареда Доналдсона — 6:4, 3:6, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. 10-я ракетка соревнований выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял чужую подачу. На счету американца 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

Японец Кей Нисикори пробился во второй круг, обыграв испанского спортсмена Фелисьяно Лопеса со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Нисикори выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету 33-й ракетки мира 7 эйсов, 3 ошибки на подаче и 2 упущенных брейка.