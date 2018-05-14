Берреттини стал первым соперником А. Зверева в Риме

Итальянец Маттео Берреттини (WC) вышел во второй круг домашнего «Мастерс 1000» в Риме, победив американца Фрэнсиса Тиафо (Q), который недавно играл в финале турнира ATP 250 в Эшториле, со счетом 6:3, 7:6 (7:1).



Поединок продлился 1 час 39 минут. Берреттини 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Тиафо 3 эйса и 2 упущенных шанса сделать брейк. Двойных у Фрэнсиса не было.



Берреттини во втором раунде встретится с действующим чемпионом турнира – немцем Александром Зверевым (2).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.