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Берреттини стал первым соперником А. Зверева в Риме

Берреттини стал первым соперником А. Зверева в Риме
Теннис / ATP

Итальянец Маттео Берреттини (WC) вышел во второй круг домашнего «Мастерс 1000» в Риме, победив американца Фрэнсиса Тиафо (Q), который недавно играл в финале турнира ATP 250 в Эшториле, со счетом 6:3, 7:6 (7:1).

Поединок продлился 1 час 39 минут. Берреттини 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Тиафо 3 эйса и 2 упущенных шанса сделать брейк. Двойных у Фрэнсиса не было.

Берреттини во втором раунде встретится с действующим чемпионом турнира – немцем Александром Зверевым (2).

Рим (м) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 19:00 МСК
Маттео
Берреттини
Фрэнсис
Тиафо
6:3 7:6
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