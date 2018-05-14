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Фоньини разгромил Монфиса и стал первым оппонентом Тима в Риме

Фоньини разгромил Монфиса и стал первым оппонентом Тима в Риме
Теннис / ATP

Итальянец Фабио Фоньини разгромил француза Гаэля Монфиса на старте «Мастерс 1000» в Риме (Италия) — 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте всего 53 минуты. Фоньини выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Монфиса 3 подачи навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Гаэля не было.

За место в третьем круге Фоньини поспорит с австрийцем Домиником Тимом (6). Тим, на прошлой неделе обыгравший по пути к финалу «Мастерса» в Мадриде в числе прочих испанца Рафаэля Надаля, пропускал первый раунд.

Рим (м) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 20:40 МСК
Фабио
Фоньини
Гаэль
Монфис
6:3 6:1
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