Фоньини разгромил Монфиса и стал первым оппонентом Тима в Риме

Итальянец Фабио Фоньини разгромил француза Гаэля Монфиса на старте «Мастерс 1000» в Риме (Италия) — 6:3, 6:1.



Теннисисты провели на корте всего 53 минуты. Фоньини выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Монфиса 3 подачи навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Гаэля не было.



За место в третьем круге Фоньини поспорит с австрийцем Домиником Тимом (6). Тим, на прошлой неделе обыгравший по пути к финалу «Мастерса» в Мадриде в числе прочих испанца Рафаэля Надаля, пропускал первый раунд.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.