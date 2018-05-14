Контавейт отдала всего два гейма Вандевей и может сыграть с Кузнецовой в Риме

Американка Коко Вандевей (12) взяла всего два гейма у эстонки Анетт Контавейт в первом раунде турнира категории Premier 5 в Риме, проиграв — 1:6, 1:6. Это третье поражение Вандевей подряд, начиная с проигрыша Каролине Плишковой в финале Штутгарта.



Матч продлился 55 минут. Контавейт выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Вандевей 3 подачи навылет, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт.



Анетт во втором круге сыграет либо с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо со словенкой Полоной Херцог (Q).



Во второй раунд вышла также китаянка Чжан Шуай, победившая румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Она встретится с латвийкой Еленой Остапенко (5).