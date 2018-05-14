Эдмунд победил Жазири на старте соревнований в Риме

Британец Кайл Эдмунд вышел во второй круг «Мастерс 1000» в Риме, нанеся поражение тунисцу Малеку Жазири (Q) в трёх партиях — 6:3, 3:6, 6:3. Напомним, в отборочных соревнованиях Жазири победил двух россиян — Евгения Донского и Михаила Южного.



Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. Эдмунд 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Жазири 5 эйсов, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Следующий соперник Кайла определится в матче между французом Люка Пуи (16) и итальянцем Андреасом Сеппи (WC).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.